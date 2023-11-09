Obsessão pela imagem e o corpo perfeito: até onde vai?

Nesta edição do CBN e a Família o tema em destaque é a busca pelo corpo perfeito e os seus impactos psicológicos. Nesta semana, a influencer Luana Andrade Lopes, morreu aos 29 anos após passar por uma cirurgia de lipoaspiração, em São Paulo, nasceu na capital paulista, mas estava morando com o namorado em Vila Velha, Espírito Santo, havia quatro meses. Luana trabalhava também como modelo e tinha uma marca de roupas.
Nas redes sociais, a jovem acumulava mais de 400 mil seguidores e costumava compartilhar sua rotina de exercícios físicos e viagens feitas em outros países, entre eles França e Itália. A sua última postagem foi uma foto em uma academia de São Paulo: "No meu lugar favorito de SP", escreveu. A comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 09-11-23