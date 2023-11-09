Obsessão pela imagem e o corpo perfeito: até onde vai?

Nesta edição do CBN e a Família o tema em destaque é a busca pelo corpo perfeito e os seus impactos psicológicos. Nesta semana, a influencer Luana Andrade Lopes, morreu aos 29 anos após passar por uma cirurgia de lipoaspiração, em São Paulo, nasceu na capital paulista, mas estava morando com o namorado em Vila Velha, Espírito Santo, havia quatro meses. Luana trabalhava também como modelo e tinha uma marca de roupas.