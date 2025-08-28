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CBN e a Família

O que você tem feito para manter seu cérebro ativo?

Acompanhe o comentário de Adriana Muller

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 16:56

Publicado em 

28 ago 2025 às 16:56
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
O assunto é TOC Crédito: Freepik
Concentração, equilíbrio e mente sã. Nesta edição de CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o que pode ser feito para mantermos o cérebro ativo ao longo da vida. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 28-08-25

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