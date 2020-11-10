O que pode pesar na hora da escolha do nome de um filho?

O pai escolheu um nome pro filho. A mãe, por sua vez, quer outro. Os avôs também querem ser homenageados. O processo de escolha do nome de um filho pode não ser tão fácil. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes à seguinte reflexão: quais são os motivos que podem levar aos pais e responsáveis a escolherem por determinado nome para seus filhos? Para muitos desses pais, inclusive, pode ocorrer até mesmo uma "disputa" interna sobre essa preferência. Você, pai ou mãe, passou por isso? Sabe a história por trás da escolha do seu nome? "O fato é que, certamente, o nome carrega a identidade de uma pessoa pro resto da vida. Não é uma escolha tão objetiva, como muitos podem imaginar, e que traz reflexos à vida daquela pessoa", detalha a comentarista. Ouça: