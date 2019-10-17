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CBN E A FAMÍLIA

O que os apelidos carinhosos revelam sobre os casais

A psicóloga Adriana Muller analisa

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:21

Publicado em 

17 out 2019 às 20:21
Troca de apelidos carinhosos não pode levar a constrangimento Crédito: Shutterstock
Quem é que nunca ouviu uma conversa de casal com direito a troca de afetos a ponto de se chamar um parceiro (a) por um apelido carinhoso? Bebê, docinho, mozão. As opções podem preencher uma lista. Este é o tema do "CBN e a Família" com a comentarista Adriana Muller. Será que tamanha “afetividade” pode comprometer a qualidade do relacionamento do casal? A comentarista explica que, desde que ocorra um sentimento recíproco de afetividade, e que tal apelido não deixe o outro constrangido tal comportamento pode, sim, ser positivo. Confira:
CBN e a Família - 17-10-19.mp3

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