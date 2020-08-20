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CBN E A FAMÍLIA

O que o aumento dos divórcios na pandemia pode revelar aos casais

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:08

Publicado em 

20 ago 2020 às 16:08
Divórcio Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz como destaque a relação de casais durante os quase cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nessa relação, um ponto chama a atenção: o aumento no número de divórcios durante o período do isolamento social. Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) mostrou que o número de divórcios extrajudiciais no Espírito Santo cresceu 18,4% entre os meses de maio e junho, por exemplo, em comparação com o mesmo período de 2019.
Ouça a análise completa!
CBN e a Família - 20-08-20.mp3
"Um isolamento social 'forçado', incertezas de uma pandemia e convivência familiar intensificada são alguns dos fatores que têm levado a esse impacto na vida dos casais. Lidar com essas transformações não é tarefa fácil, mas está demonstrando, de alguma forma, que muitos casais não se conheciam, como poderiam achar", explica. E ainda: "o casal deve ficar atento, para além das dificuldades individuais da relação, ao que faz mais sentido para ambos. Focar em quais são os valores estruturantes daquela relação e que vão além das 'picuinhas'", orienta. 

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