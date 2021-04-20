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ADRIANA MÜLLER

O que mantém um casal junto após crises? Lições ajudam a entender

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:02

Publicado em 

20 abr 2021 às 14:02
O assunto é relacionamento Crédito: Pexels
Percebeu que por conta da pandemia o seu relacionamento também já não é mais o mesmo? Pois bem, nesta edição do "CBN e a Família", o assunto é relacionamento. Adriana Müller desvenda e analisa a união entre duas pessoas. O que mantém um casal juntos? Adriana responde e também indaga os ouvintes a responder.
CBN e a Família - 20-04-21.mp3
"A gente fala muito de separação, divórcios, mas é importante também pegarmos boas experiência, de casamentos bem sucedidos, sobre o que esses casais levam em consideração nos momentos difíceis. Os valores que mantêm esse casal unido, o que eles usam de positivo. São lições que vão na contramão do que muito se propaga", aponta. Ouça.

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