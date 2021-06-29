O que há por trás da regressão no comportamento de crianças durante pandemia?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller trata da regressão de comportamento das crianças durante a pandemia da Covid-19. Um estudo da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) indicou que 27% das crianças de 0 a 3 anos voltaram a ter comportamentos de quando eram mais novas. A pesquisa, divulgada este mês, indica que regressões geralmente são transitórias, mas devem ser observadas com cuidado pelas famílias.