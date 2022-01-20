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CBN e a Família

O que fazer quando fatores externos atrapalham o relacionamento familiar

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:45

Publicado em 

20 jan 2022 às 16:45
Família, relacionamento, discussão, desentendimento
Família, relacionamento, discussão, desentendimento Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller analisa o que fazer quando fatores externos atrapalham o relacionamento familiar, como o excesso de trabalho e problemas financeiros. Ouça:
CBN e a Família - 20/01/2022

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