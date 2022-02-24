O que explica as pessoas serem mais afeitas a dizer 'sim' do que 'não'

Um estudo da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas são mais afeitas a dizer sim do que não. A dificuldade de negar ajuda ou pedido tem raízes na pré-história, quando se percebeu que as chances de sobrevivência eram maiores se as pessoas se organizassem em bandos e colaborassem umas com as outras do que se vagassem sozinhas. Pesquisas mais recentes encontraram ainda outras possíveis explicações. Assunto para Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça: