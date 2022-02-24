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CBN e a Família

O que explica as pessoas serem mais afeitas a dizer 'sim' do que 'não'

Ouça a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:20

Publicado em 

24 fev 2022 às 17:20
Pessoas são mais afeitas a dizer 'sim'
Pessoas são mais afeitas a dizer 'sim' Crédito: Getty Images/Canva
Um estudo da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas são mais afeitas a dizer sim do que não. A dificuldade de negar ajuda ou pedido tem raízes na pré-história, quando se percebeu que as chances de sobrevivência eram maiores se as pessoas se organizassem em bandos e colaborassem umas com as outras do que se vagassem sozinhas. Pesquisas mais recentes encontraram ainda outras possíveis explicações. Assunto para Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça:
CBN e a Família - 24/02/2022

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