O que é "imunidade psicológica" e por que ela é importante

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destaca que, em tempos de pandemia e necessidade do isolamento social, é necessário ficarmos atentos à imunidade psicológica. Mas do que se trata? A comentarista explica: "imunidade psicológica é aquilo que nos protege diante de desafios que podem nos adoecer - assim como a imunidade física nos protege de vírus, bactérias e elementos que causam doenças. Portanto, manter a imunidade psicológica alta é tão importante quanto manter a nossa imunidade física".