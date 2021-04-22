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ADRIANA MÜLLER

O que é "imunidade psicológica" e por que ela é importante

Ouça as orientações da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:24

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:24
Adriana Müller fala sobre "imunidade psicológica" Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destaca que, em tempos de pandemia e necessidade do isolamento social, é necessário ficarmos atentos à imunidade psicológica. Mas do que se trata? A comentarista explica: "imunidade psicológica é aquilo que nos protege diante de desafios que podem nos adoecer - assim como a imunidade física nos protege de vírus, bactérias e elementos que causam doenças. Portanto, manter a imunidade psicológica alta é tão importante quanto manter a nossa imunidade física".
CBN e a Família - 22-04-21.mp3
E será que você está cuidando da sua imunidade psicológica? Ouça a análise completa.

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