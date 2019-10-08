O que dá sentido à vida: relações familiares têm prioridade

“A vida não pode ser trabalhar a semana inteira e ir ao supermercado no sábado”. A afirmação é do paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, que ao lançar um livro, tentou desvendar o sentido da vida. Diante desse cenário, será possível refletir sobre nossa rotina: para você, o que dá sentido à sua vida? Família, música, dinheiro, trabalho - as opções são variadas. Nesta edição do "CBN e a Família" a comentarista Adriana Muller a questionarem a si mesmo sobre o tema e a entender que, também na vida pessoal, é preciso elencar prioridades do que te faz bem. Confira: