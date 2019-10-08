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CBN E A FAMÍLIA

O que dá sentido à vida: relações familiares têm prioridade

As escolhas não podem colocar para depois as relações entre familiares

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:36

Publicado em 

08 out 2019 às 19:36
Valores são como bússolas entre escolhas que fazemos todos os dias. Crédito: Free Images
“A vida não pode ser trabalhar a semana inteira e ir ao supermercado no sábado”. A afirmação é do paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, que ao lançar um livro, tentou desvendar o sentido da vida. Diante desse cenário, será possível refletir sobre nossa rotina: para você, o que dá sentido à sua vida? Família, música, dinheiro, trabalho - as opções são variadas. Nesta edição do "CBN e a Família" a comentarista Adriana Muller a questionarem a si mesmo sobre o tema e a entender que, também na vida pessoal, é preciso elencar prioridades do que te faz bem. Confira:
CBN e a Família - 08-10-19

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