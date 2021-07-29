O "não" de Simone Biles mostra como devemos pensar no "sim" para nossa saúde mental

A americana Simone Biles, uma das principais ginastas da atualidade, desistiu de disputar provas olímpicas de ginástica artística em Tóquio. A atleta de 24 anos era favorita ao ouro, mas saiu da disputa alegando a necessidade de preservar a saúde mental. Biles alegou publicamente estar se sentindo pressionada demais para seguir a competição. Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller explica que trabalhar sob pressão é extenuante para todas as pessoas - inclusive atletas de alto desempenho. O que esse episódio pode nos trazer de reflexão para nossas vidas? Como Simone Biles, você saber dizer "não"? Ouça a análise: