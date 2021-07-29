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Expectativas e pressão

O "não" de Simone Biles mostra como devemos pensar no "sim" para nossa saúde mental

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 19:45

Publicado em 

29 jul 2021 às 19:45
Simone Biles desistiu de disputar provas olímpicas para cuidar da
Simone Biles desistiu de disputar provas olímpicas para cuidar da "saúde mental" Crédito: COI
A americana Simone Biles, uma das principais ginastas da atualidade, desistiu de disputar provas olímpicas de ginástica artística em Tóquio. A atleta de 24 anos era favorita ao ouro, mas saiu da disputa alegando a necessidade de preservar a saúde mental. Biles alegou publicamente estar se sentindo pressionada demais para seguir a competição. Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller explica que trabalhar sob pressão é extenuante para todas as pessoas - inclusive atletas de alto desempenho. O que esse episódio pode nos trazer de reflexão para nossas vidas? Como Simone Biles, você saber dizer "não"? Ouça a análise:
CBN e a Família - 29/07/2021

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