O ano começou: o que você espera de 2021?

O ano de 2020 pode ter frustrado expectativas, mas um novo ano já começou! Então, o que você espera para 2021? É a pergunta que Adriana Müller faz aos ouvintes, nesta edição do CBN e a Família. A comentarista te convida a contar quais são suas expectativas! Estudos? Emprego? Filhos? Vacina? Compartilhe conosco e acompanhe! "2020 foi um ano marcado por muitas incertezas. Por isso mesmo é até natural que as pessoas coloquem uma maior expectativa pelo que está por vir. É sobre isso que a gente tem que falar. É poder dar voz aos sonhos das pessoas". Ouça!
CBN e a Familia - 05-01-21.mp3