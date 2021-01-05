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ADRIANA MÜLLER

O ano começou: o que você espera de 2021?

Ouça o CBN e a Família desta terça-feira (05), com a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:26

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:26
Adriana Müller pergunta: o que você deseja para 2021? Crédito: Karolina Grabowska/Pexels
O ano de 2020 pode ter frustrado expectativas, mas um novo ano já começou! Então, o que você espera para 2021? É a pergunta que Adriana Müller faz aos ouvintes, nesta edição do CBN e a Família. A comentarista te convida a contar quais são suas expectativas! Estudos? Emprego? Filhos? Vacina? Compartilhe conosco e acompanhe! "2020 foi um ano marcado por muitas incertezas. Por isso mesmo é até natural que as pessoas coloquem uma maior expectativa pelo que está por vir. É sobre isso que a gente tem que falar. É poder dar voz aos sonhos das pessoas". Ouça!
CBN e a Familia - 05-01-21.mp3

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