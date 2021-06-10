"No início, tudo são flores": lembranças e aprendizados do início de namoro

Às vésperas do Dia dos Namorados, comemorado no sábado (12), Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, propõe a seguinte reflexão: para os casais que estão em início de namoro - ou que já têm tempo juntos - quais as lembranças e aprendizados do início desse processo de "descobrimento" sobre seu parceiro(a)? Como foi o início do namoro? O que mais marca - ou marcou - desse período de início de conhecimento da vida a dois? Em tempos de pandemia, já há mais de um ano, os desafios do relacionamento à distância também são um ponto-chave ao se falar de relacionamentos, destaca a comentarista. Ouça a análise: