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Dia dos Namorados

"No início, tudo são flores": lembranças e aprendizados do início de namoro

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:32

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:32
Relacionamento, namoro, casal
O assunto é namoro! Crédito: Pexels
Às vésperas do Dia dos Namorados, comemorado no sábado (12), Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, propõe a seguinte reflexão: para os casais que estão em início de namoro - ou que já têm tempo juntos - quais as lembranças e aprendizados do início desse processo de "descobrimento" sobre seu parceiro(a)? Como foi o início do namoro? O que mais marca - ou marcou - desse período de início de conhecimento da vida a dois? Em tempos de pandemia, já há mais de um ano, os desafios do relacionamento à distância também são um ponto-chave ao se falar de relacionamentos, destaca a comentarista. Ouça a análise:
CBN e a Família - 10/06/2021

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