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CBN e a Família

"Ninho vazio": como funciona a vida dos pais com a saída dos filhos de casa

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:36

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:36
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A "síndrome do ninho vazio" acontece quando os filhos deixam a casa dos pais Crédito: Reprodução
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller fala sobre a "síndrome do ninho vazio"! O tema é sugestão da ouvinte Silvia, que encaminhou a seguinte mensagem: "Sugestão para Adriana falar no próximo quadro: da solidão quando os filhos saem de casa. Como os pais ficam? É sobre o chamado 'ninho vazio'". A comentarista traz a reflexão: "o momento em que os filhos saem de casa não costuma ser fácil para a maior parte das famílias. O medo da 'quebra', distanciamento de um vínculo existe. Como a gente lida com isso? E quem já passou por essa situação, como reagiu?". Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Família - 13/07/2021

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