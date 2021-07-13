"Ninho vazio": como funciona a vida dos pais com a saída dos filhos de casa

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller fala sobre a "síndrome do ninho vazio"! O tema é sugestão da ouvinte Silvia, que encaminhou a seguinte mensagem: "Sugestão para Adriana falar no próximo quadro: da solidão quando os filhos saem de casa. Como os pais ficam? É sobre o chamado 'ninho vazio'". A comentarista traz a reflexão: "o momento em que os filhos saem de casa não costuma ser fácil para a maior parte das famílias. O medo da 'quebra', distanciamento de um vínculo existe. Como a gente lida com isso? E quem já passou por essa situação, como reagiu?". Ouça a análise da comentarista!