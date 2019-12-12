Nem todas as pessoas gostam da época natalina. E isso é normal

Como você vê e vive o mês de dezembro? Já estamos nos aproximando das principais festas do último mês do ano e, para muitas pessoas, já existe aquele sentimento de "retrospectiva" com relação ao que se passou. Você também se encaixa nesse grupo? Se sim, não pode perder esta edição do "CBN e a Família". A comentarista Adriana Muller traz como destaque o mês de dezembro e seus paradoxos. Afinal, há todo um clima de celebração e festividade e, por outro, aquele sentimento mais reflexivo por parte das pessoas.