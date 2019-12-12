Nem todas as pessoas gostam da época natalina. E isso é normal

Como você vê e vive o mês de dezembro? Já estamos nos aproximando das principais festas do último mês do ano e, para muitas pessoas, já existe aquele sentimento de "retrospectiva" com relação ao que se passou. Você também se encaixa nesse grupo? Se sim, não pode perder esta edição do "CBN e a Família". A comentarista Adriana Muller traz como destaque o mês de dezembro e seus paradoxos. Afinal, há todo um clima de celebração e festividade e, por outro, aquele sentimento mais reflexivo por parte das pessoas.
"O ritmo das coisas muda pois parece que estamos na reta final de um processo. Além disso, nem todos se sentem confortáveis com a obrigação de trocar presentes ou ter que ir a encontros familiares. Muitas pessoas não gostam disso. Há um sentimento de ansiedade em torno desse ritmo também", avalia.
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CBN e a Família - 12-12-19