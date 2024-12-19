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CBN e a Família

Natal em família: como são as comemorações na sua casa?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 17:46

Publicado em 

19 dez 2024 às 17:46
A decoração de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)
[Edicase]A decoração de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: Impact Photography | Shutterstock) Crédito: Imagem: Impact Photography | Shutterstock
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o clima do Natal. Afinal, como são as celebrações de Natal na sua família, em casa? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 19-12-24

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