Não respeitar o isolamento social demonstra a falta de empatia?

Nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller, o destaque tem a ver sobre como nós, enquanto população, estamos lidando com a pandemia do novo coronavírus e a influência dos nossos hábitos perante à sociedade. Apesar do aumento expressivo dos números de contaminados e mortos pela doença no Brasil, ainda assim há relatos de pessoas que insistem em desrespeitar as regras de isolamento social, mesmo sem precisarem de sair de casa, que vão às ruas sem máscaras - item indispensável para evitar o contágio da doença - e que continuam a formar aglomerações, sem necessidade.