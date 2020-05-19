Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Não respeitar o isolamento social demonstra a falta de empatia?

Confira a análise da comentarista Adriana Müller nesta terça-feira (19)

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:33

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:33
Turistas usam máscaras de proteção na cidade de Veneza Crédito: RENATA BRITO / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
Nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller, o destaque tem a ver sobre como nós, enquanto população, estamos lidando com a pandemia do novo coronavírus e a influência dos nossos hábitos perante à sociedade. Apesar do aumento expressivo dos números de contaminados e mortos pela doença no Brasil, ainda assim há relatos de pessoas que insistem em desrespeitar as regras de isolamento social, mesmo sem precisarem de sair de casa, que vão às ruas sem máscaras - item indispensável para evitar o contágio da doença - e que continuam a formar aglomerações, sem necessidade.
Pensando nisso, nesta terça-feira (19), Adriana convida os ouvintes a refletirem: falta empatia em quem desrespeita a gravidade da doença? Por que é que tem gente, ainda que seja uma minoria, que age como se a pandemia não estivesse acontecendo? "Se a pessoa passa pela tomada de consciência de que a atitude dela influencia na vida de várias, tudo pode mudar", analisa. Acompanhe as explicações completas:
CBN E A FAMÍLIA - 19-05-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados