Na pandemia, praticar arte em casa tem função terapêutica

Em cerca de cinco meses de pandemia do novo coronavírus, as relações sociais foram intensamente transformadas e em virtude da recomendação do isolamento social. Mas, em meio as restrições de contato social e afetivo, a arte tem exercido papel fundamental na rotina de muitas pessoas - função terapêutica! Esse assunto é a análise de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça!

"Desde a prática de artes manuais, como fazer pintura, crochê e bordado, passando pelo hábito de consumir mais músicas e até chegando a hábitos que, talvez, não faziam parte da rotina dessa pessoa, como transformar de maneira manual os cômodos da sua casa, a arte, em sentido amplo, tem sido fundamental para o momento em que estamos passando. Colocando a mão na 'massa', as pessoas se sentem mais amparadas e leves do ponto de vista psicológico", explica Adriana.