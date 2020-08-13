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das linhas às tintas

Na pandemia, praticar arte em casa tem função terapêutica

Ouça a edição desta quinta-feira (13) do CBN e a Família!

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:55

Publicado em 

13 ago 2020 às 15:55
Número de adeptos à pintura aumentou na quarentena Crédito: Jure iri/Pexels
Em cerca de cinco meses de pandemia do novo coronavírus, as relações sociais foram intensamente transformadas e em virtude da recomendação do isolamento social. Mas, em meio as restrições de contato social e afetivo, a arte tem exercido papel fundamental na rotina de muitas pessoas - função terapêutica! Esse assunto é a análise de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça!
CBN e a Família - 13-08-20
"Desde a prática de artes manuais, como fazer pintura, crochê e bordado, passando pelo hábito de consumir mais músicas e até chegando a hábitos que, talvez, não faziam parte da rotina dessa pessoa, como transformar de maneira manual os cômodos da sua casa, a arte, em sentido amplo, tem sido fundamental para o momento em que estamos passando. Colocando a mão na 'massa', as pessoas se sentem mais amparadas e leves do ponto de vista psicológico", explica Adriana.

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