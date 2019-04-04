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CBN E A FAMÍLIA

Músicas ajudam a construir nossa personalidade

É neste clima musical que no quadro CBN e a Família desta quinta-feira (04) a comentarista Adriana Muller explica sobre como as músicas ajudam a construir nossa personalidade e gerar uma memória afetiva saudável

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 19:21

Publicado em 

04 abr 2019 às 19:21
Todo mundo tem aquela música marcante da vida. A música que remete ao primeiro namoro, ao momento de realização pessoal ou a um momento de confraternização de família, por exemplo. E é neste clima musical que o quadro CBN e a Família desta quinta-feira (04) está com a comentarista Adriana Muller. Adriana explica, ao lado dos ouvintes, sobre como as músicas ajudam a construir nossa personalidade e gerar uma memória afetiva saudável. E vai o desafio: qual é a trilha sonora da sua vida? Acompanhe!
CBN e a Família - 04-04-19.mp3

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