Todo mundo tem aquela música marcante da vida. A música que remete ao primeiro namoro, ao momento de realização pessoal ou a um momento de confraternização de família, por exemplo. E é neste clima musical que o quadro CBN e a Família desta quinta-feira (04) está com a comentarista Adriana Muller. Adriana explica, ao lado dos ouvintes, sobre como as músicas ajudam a construir nossa personalidade e gerar uma memória afetiva saudável. E vai o desafio: qual é a trilha sonora da sua vida? Acompanhe!