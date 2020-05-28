Músicas ajudam a aliviar isolamento e trazem benefícios para a mente

Nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller, a conversa é sobre música. Isso mesmo! Em tempos de isolamento social, por conta do novo coronavírus, boa parte das pessoas têm passado mais tempo em casa e a música tornou-se uma verdadeira companhia nos tempos difíceis. Prova disso é o sucesso das lives em tempos de quarentena. Artistas utilizam a ferramenta para fazerem os seus shows online e, em determinados casos, arrecadam fundos para instituições que necessitam de doações.