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CBN E A FAMÍLIA

Músicas ajudam a aliviar isolamento e trazem benefícios para a mente

Ouça a edição desta quinta-feira (28) do CBN e a Família!

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 15:40

Publicado em 

28 mai 2020 às 15:40
Arte de criar música sobre temas do cotidiano Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller, a conversa é sobre música. Isso mesmo! Em tempos de isolamento social, por conta do novo coronavírus, boa parte das pessoas têm passado mais tempo em casa e a música tornou-se uma verdadeira companhia nos tempos difíceis. Prova disso é o sucesso das lives em tempos de quarentena. Artistas utilizam a ferramenta para fazerem os seus shows online e, em determinados casos, arrecadam fundos para instituições que necessitam de doações. 
Adriana discute como a música pode ser um importante instrumento não apenas de passatempo ou entretenimento,mas que também pode auxiliar a deixar o isolamento mais "leve" e trazer esperança à mente. A comentarista quer saber: que trilha sonora tem marcado a sua quarentena? Acompanhe a análise:
CBN E A FAMÍLIA - 28-05-20

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