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Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Momo e desafios virtuais: como proteger os filhos na internet

Publicado em 19 de Março de 2019 às 18:36

Publicado em 

19 mar 2019 às 18:36
Após provocar medo em mensagens compartilhadas pelo WhatsApp, o desafio da boneca Momo voltou a ser assunto nas redes e preocupam, em especial, pais de crianças. Desafios virtuais desse tipo não são novos, mas especialistas alertam: espalhar as imagens pode aumentar chances de encontrá-las nas buscas pela internet. Em muitos casos esse tipo de conteúdo on-line acaba viralizando e tornando-se, ainda mais, acessível para as crianças. Mas, afinal, o que fazer para realmente proteger os filhos e não gerar, por outro lado, curiosidade em torno do tema?
Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa: temos que parar de espalhar histórias falsas que encaminhamos para grupos de conversas; e podemos escolher falar sobre as buscas por características dos heróis. Confira:
CBN e a Família - 19-03-19.mp3

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