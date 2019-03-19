Momo e desafios virtuais: como proteger os filhos na internet

Após provocar medo em mensagens compartilhadas pelo WhatsApp, o desafio da boneca Momo voltou a ser assunto nas redes e preocupam, em especial, pais de crianças. Desafios virtuais desse tipo não são novos, mas especialistas alertam: espalhar as imagens pode aumentar chances de encontrá-las nas buscas pela internet. Em muitos casos esse tipo de conteúdo on-line acaba viralizando e tornando-se, ainda mais, acessível para as crianças. Mas, afinal, o que fazer para realmente proteger os filhos e não gerar, por outro lado, curiosidade em torno do tema?
Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa: temos que parar de espalhar histórias falsas que encaminhamos para grupos de conversas; e podemos escolher falar sobre as buscas por características dos heróis. Confira:
CBN e a Família - 19-03-19.mp3