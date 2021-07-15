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CBN e a Família

Misto de sentimentos: como as pessoas se expressam quando são vacinadas

Ouça os comentários da psicóloga Adriana Müller e os depoimentos dos ouvintes

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:42

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:42
A enfermeira Monica Calazans foi a primeira pessoa no Brasil a ser imunizada contra a Covid-19
A enfermeira Monica Calazans foi a primeira pessoa no Brasil a ser imunizada contra a Covid-19 Crédito: Governo do Estado de São Paulo
A vacinação contra a Covid-19 se tornou um momento para manifestar alegria, esperança, críticas, revolta e, até mesmo, luto por familiares que morreram vítimas da doença. É diante desses episódios de múltiplas emoções que Adriana Müller convidou os ouvintes a refletirem como o momento da vacinação impactou na sua vida. "Temos o sentimento de alegria, emoção, das pessoas quando vão se vacinar e, finalmente, recebem aquilo que esperavam. Algumas delas estão até aproveitando esse momento pra levar placas, pedaços de papel, registrando o falecimento de pessoas queridas, da família. O luto! Percebemos também o alívio das pessoas", analisa a comentarista, nesta edição do CBN e a Família. E, você, já recebeu o imunizante? Qual foi a sua sensação? Ouça:
CBN e a Família - 15-07-21.mp3

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