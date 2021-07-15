Misto de sentimentos: como as pessoas se expressam quando são vacinadas

A vacinação contra a Covid-19 se tornou um momento para manifestar alegria, esperança, críticas, revolta e, até mesmo, luto por familiares que morreram vítimas da doença. É diante desses episódios de múltiplas emoções que Adriana Müller convidou os ouvintes a refletirem como o momento da vacinação impactou na sua vida. "Temos o sentimento de alegria, emoção, das pessoas quando vão se vacinar e, finalmente, recebem aquilo que esperavam. Algumas delas estão até aproveitando esse momento pra levar placas, pedaços de papel, registrando o falecimento de pessoas queridas, da família. O luto! Percebemos também o alívio das pessoas", analisa a comentarista, nesta edição do CBN e a Família. E, você, já recebeu o imunizante? Qual foi a sua sensação? Ouça: