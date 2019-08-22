Meu filho não aceita seu novo relacionamento, e agora?

O processo de separação pode ser traumático a muitos casais, mas quando a realidade envolve filhos o desafio fica ainda maior. Afinal, quando uma pessoa tem filhos de relacionamentos anteriores e deseja investir num novo amor diálogo e paciência devem ser palavras de ordem nesse processo de adaptação. Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller chama a atenção para o tema e explica como pais e filhos podem ter uma vida mais equilibrada nesse processo. Confira!