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CBN E A FAMÍLIA

Metas não atingidas? Derrotas podem ajudar a ir mais longe

Final de janeiro: alguma meta você já realizou neste mês?

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:25

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:25
Como está seu planejamento do ano? Crédito: rawpixel/ Pixabay
Enquanto para muitos pode-se ter a sensação de que o mês de janeiro passou devagar, para outros, talvez, isso é totalmente contrário. Mas você é capaz de fazer um balanço sobre o que planejou realizar este mês? Na quinta-feira, dia 2 de janeiro, no primeiro quadro "CBN e a Família" do ano, a comentarista Adriana Müller convidou os ouvintes a estabelecerem, ao mínimo, uma meta possível de ser alcançada. Será que o prognóstico é positivo? Vamos voltar ao tema. Adriana explica que o noticiário do mês, por exemplo, é um dos fatores que influencia na sensação de que o tempo, de alguma forma, está passando mais depressa. "Numa janela de 30/31 dias o indivíduo pode ser 'bombardeado' por tantas informações que isso acaba por influenciar nessa noção de tempo", explica.
A comentarista também explica que, mesmo que a vivência seja de derrota ou que a meta não seja alcançada inicialmente, isso acaba gerando um impulso mais forte para batalhar pela conquista. "As derrotas mostram que essa força surge com mais intensidade", analisa.
Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 30-01-20

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