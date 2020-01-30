Metas não atingidas? Derrotas podem ajudar a ir mais longe

Enquanto para muitos pode-se ter a sensação de que o mês de janeiro passou devagar, para outros, talvez, isso é totalmente contrário. Mas você é capaz de fazer um balanço sobre o que planejou realizar este mês? Na quinta-feira, dia 2 de janeiro, no primeiro quadro "CBN e a Família" do ano, a comentarista Adriana Müller convidou os ouvintes a estabelecerem, ao mínimo, uma meta possível de ser alcançada. Será que o prognóstico é positivo? Vamos voltar ao tema. Adriana explica que o noticiário do mês, por exemplo, é um dos fatores que influencia na sensação de que o tempo, de alguma forma, está passando mais depressa. "Numa janela de 30/31 dias o indivíduo pode ser 'bombardeado' por tantas informações que isso acaba por influenciar nessa noção de tempo", explica.