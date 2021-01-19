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psicóloga ANALISA

Mesmo em tempos turbulentos, quais são os motivos para sorrir?

Ouça o CBN e a Família desta terça-feira (19), com a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:15

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:15
Adriana Müller fala sobre os motivos para sorrir Crédito: Ava Motive/Pexels
Nesta última segunda-feira, dia 18 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional do Riso. A data pode ser um lembrete para propor uma questão importante: você tem sorrido ultimamente? Para a maior parte das pessoas, é claro, os últimos tempos têm sido complicados: pandemia, perdas de entes queridos, reflexos do isolamento social, a distância física, notícias negativas... Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller analisa: é possível esboçar um sorriso na atualidade? Ouça:
CBN e a Familia - 19-01-21.mp3

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