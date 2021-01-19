Mesmo em tempos turbulentos, quais são os motivos para sorrir?

Nesta última segunda-feira, dia 18 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional do Riso. A data pode ser um lembrete para propor uma questão importante: você tem sorrido ultimamente? Para a maior parte das pessoas, é claro, os últimos tempos têm sido complicados: pandemia, perdas de entes queridos, reflexos do isolamento social, a distância física, notícias negativas... Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller analisa: é possível esboçar um sorriso na atualidade? Ouça: