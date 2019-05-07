Menos é mais: menos tempo em aplicativos é mais tempo de convivência

Estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É fato que hoje os aplicativos de conversa em celulares - como o Whatsapp - tornaram-se quase que instrumentos inseparáveis na rotina das pessoas. Nesse quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos questiona até que momento esse uso intenso é normal. Ela lembra inclusive da pressão que muitos fazem com seus contatos ao enviar uma mensagem e cobram que a resposta seja imediata. "Quem pode decidir sobre o meu tempo? Eu ou quem enviou a mensagem?", questiona.
Fugir completamente das redes, alerta Adriana, é tarefa complicada nos atuais tempos, mas controlar o tempo de acesso às redes, saber valorizar o contato presencial e nunca se esquecer de dar um abraço, esboçar um sorriso ou ajudar ao próximo são comportamentos que precisamos de entender a sua importância - e, claro, utilizá-los de forma prática. Entenda mais para praticar:
CBN e a Família - 07-05-19.mp3