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CBN E A FAMÍLIA

Menos é mais: menos tempo em aplicativos é mais tempo de convivência

esse quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos questiona até que momento esse uso intenso é normal. Ela lembra inclusive da pressão que muitos fazem com seus contatos ao enviar uma mensagem e cobram que a resposta seja imediata

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 18:46

Publicado em 

07 mai 2019 às 18:46
Aplicativos de mensagens Crédito: Chris Ratcliffe | Bloomberg
Estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É fato que hoje os aplicativos de conversa em celulares - como o Whatsapp - tornaram-se quase que instrumentos inseparáveis na rotina das pessoas. Nesse quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos questiona até que momento esse uso intenso é normal. Ela lembra inclusive da pressão que muitos fazem com seus contatos ao enviar uma mensagem e cobram que a resposta seja imediata. "Quem pode decidir sobre o meu tempo? Eu ou quem enviou a mensagem?", questiona.
Fugir completamente das redes, alerta Adriana, é tarefa complicada nos atuais tempos, mas controlar o tempo de acesso às redes, saber valorizar o contato presencial e nunca se esquecer de dar um abraço, esboçar um sorriso ou ajudar ao próximo são comportamentos que precisamos de entender a sua importância - e, claro, utilizá-los de forma prática. Entenda mais para praticar:
CBN e a Família - 07-05-19.mp3

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