Menos é mais: menos tempo em aplicativos é mais tempo de convivência

Estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É fato que hoje os aplicativos de conversa em celulares - como o Whatsapp - tornaram-se quase que instrumentos inseparáveis na rotina das pessoas. Nesse quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos questiona até que momento esse uso intenso é normal. Ela lembra inclusive da pressão que muitos fazem com seus contatos ao enviar uma mensagem e cobram que a resposta seja imediata. "Quem pode decidir sobre o meu tempo? Eu ou quem enviou a mensagem?", questiona.