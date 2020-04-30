Máscaras evidenciam os olhos: como demonstrar sentimentos na pandemia

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller propõe uma importante reflexão em tempos de pandemia por conta do novo coronavírus: com a necessidade de isolamento social e utilização de máscaras entre as pessoas é possível, de alguma forma, demonstrarmos afeto para com o outro? Afinal, como a pandemia impede o contato físico, manter as relações saudáveis por meio das demonstrações de afeto e carinho é um verdadeiro desafio.

Adriana explica que a utilização de máscaras de proteção fará com que as pessoas, além de demonstrarem noção da cidadania neste momento tão complicado à saúde mundial, passem a dar valor para a força da expressão no olhar."O exercício do olho no olho que é praticamente um sinal de respeito na cultura oriental, por exemplo, passa a ser muito forte entre nós", explica. "Em tempos de máscara, vamos desenvolver uma outra noção sobre a importância do olhar", complementa. Confira a análise completa: