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CBN E A FAMÍLIA

Máscaras evidenciam os olhos: como demonstrar sentimentos na pandemia

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:30

Publicado em 

30 abr 2020 às 17:30
Passageiros com máscaras Crédito: Kin Cheung/AP
Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller propõe uma importante reflexão em tempos de pandemia por conta do novo coronavírus: com a necessidade de isolamento social e utilização de máscaras entre as pessoas é possível, de alguma forma, demonstrarmos afeto para com o outro? Afinal, como a pandemia impede o contato físico, manter as relações saudáveis por meio das demonstrações de afeto e carinho é um verdadeiro desafio. 
Adriana explica que a utilização de máscaras de proteção fará com que as pessoas, além de demonstrarem noção da cidadania neste momento tão complicado à saúde mundial, passem a dar valor para a força da expressão no olhar."O exercício do olho no olho que é praticamente um sinal de respeito na cultura oriental, por exemplo, passa a ser muito forte entre nós", explica. "Em tempos de máscara, vamos desenvolver uma outra noção sobre a importância do olhar", complementa. Confira a análise completa:
CBN E A FAMÍLIA - 30-04-20

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