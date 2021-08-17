Letra cursiva com os dias contados? Uma análise de relações pessoais com a escrita

O tema é sugestão do ouvinte! Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem suas relações pessoais com a escrita. Não é de hoje que educadores e especialistas discutem o fim do ensino da escrita cursiva — a nossa chamada "escrita à mão". E com o advento do mundo digital, então, tudo parece ganhar novos contornos. Digitamos tudo no celular, computador e blocos de anotações digitais. Qual é a sua relação com a letra cursiva? Ouça a análise: