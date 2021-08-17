Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

Letra cursiva com os dias contados? Uma análise de relações pessoais com a escrita

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:34

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:34
A relação com a escrita e a letra cursiva
A relação com a escrita e a letra cursiva Crédito: Pexels
O tema é sugestão do ouvinte! Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem suas relações pessoais com a escrita. Não é de hoje que educadores e especialistas discutem o fim do ensino da escrita cursiva — a nossa chamada "escrita à mão". E com o advento do mundo digital, então, tudo parece ganhar novos contornos. Digitamos tudo no celular, computador e blocos de anotações digitais. Qual é a sua relação com a letra cursiva? Ouça a análise:
CBN e a Família - 17/08/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo flagra momento em que caminhão-tanque tomba em Alfredo Chaves
Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita
Prova de concurso público
Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados