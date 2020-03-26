Isolamento em casa? Saiba como preservar a saúde mental

Diante do cenário dos casos de coronavírus em todo o País, a quarentena continua a fazer parte da rotina de muitos brasileiros que já não podem sair de casa. Mas, afinal, como é possível manter a saúde mental em dia, não se "cansar" do olhar para quatro paredes e conseguir mentalizar pensamentos positivos mesmo num cenário crítico? Este é o assunto do CBN e a Família desta quinta-feira (26), com a comentarista Adriana Müller. Na conversa, entenda como a presença das cores nos ambientes pode trazer mais leveza para o espaço, assim como observar melhor as aberturas da casa, como janelas e portas, e o que elas te mostram em detalhes, seja uma árvore que cresceu ou como o canto das aves tem hora marcada para acontecer.