Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Isolamento em casa? Saiba como preservar a saúde mental

Confira a análise da comentarista Adriana Müller

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:47

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:47
Como você avalia sua situação? Crédito: PDPics/Pixabay
Diante do cenário dos casos de coronavírus em todo o País, a quarentena continua a fazer parte da rotina de muitos brasileiros que já não podem sair de casa. Mas, afinal, como é possível manter a saúde mental em dia, não se "cansar" do olhar para quatro paredes e conseguir mentalizar pensamentos positivos mesmo num cenário crítico? Este é o assunto do CBN e a Família desta quinta-feira (26), com a comentarista Adriana Müller. Na conversa, entenda como a presença das cores nos ambientes pode trazer mais leveza para o espaço, assim como observar melhor as aberturas da casa, como janelas e portas, e o que elas te mostram em detalhes, seja uma árvore que cresceu ou como o canto das aves tem hora marcada para acontecer. 
Confira:
CBN E A FAMÍLIA - 26-03-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados