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CBN E A FAMÍLIA

Introvertido ou extrovertido: como é o seu comportamento?

Como você se classificaria?

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:34

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:34
Introvertido ou extrovertido: como você se classificaria? Crédito: Pixabay | Geralt
Em uma sociedade diversa, muitos tipos de personalidade coexistem e moldam nossos atos. Várias características podem defini-los e o modo como variam depende da situação em que estamos inseridos. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller fala a respeito de dois traços do comportamento: introvertido e extrovertido. Afinal, em qual dos dois você se enquadra e quais experiências pode nos contar que foram influenciados pelo seu temperamento?
"O que temos que deixar claro é que não existe um traço que seja o de mais destaque, ou que vai trazer sucesso profissional. Os dois tem ganhos e podem ser importantes para o desempenho, dependendo da área de atuação dessa pessoa", diz. Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 10-03-20
 

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