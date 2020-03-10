Introvertido ou extrovertido: como é o seu comportamento?

Em uma sociedade diversa, muitos tipos de personalidade coexistem e moldam nossos atos. Várias características podem defini-los e o modo como variam depende da situação em que estamos inseridos. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller fala a respeito de dois traços do comportamento: introvertido e extrovertido. Afinal, em qual dos dois você se enquadra e quais experiências pode nos contar que foram influenciados pelo seu temperamento?