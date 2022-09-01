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CBN e a Família

Início, meio e fim: como funcionam os ciclos da vida?

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:51

Publicado em 

01 set 2022 às 18:51
Carpe diem, aproveite a vida
Carpe diem, aproveite a vida Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e a Família, o tema em destaque com Adriana Müller são os ciclos da vida. E quando chega a hora de recomeçar? Qual o ponto de partida? Tudo é feito de início, meio e fim? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 01-09-22

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