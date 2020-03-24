Idosos em quarentena: como orientar sobre o isolamento social

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller convida os ouvintes a refletirem sobre a condição de bem-estar mental relacionados aos idosos diante do período de quarentena imposto com o avanço nos casos de coronavírus. O que se tem observado é que, sendo o grupo mais vulnerável à Covid-19, idosos resistem à quarentena e têm se aglomerado em praças, supermercados e localidades ao ar livre. Diante desse cenário, Adriana orienta sobre como filhos e netos podem falar do isolamento junto aos mais velhos e também contribuírem, mesmo que a distância, da sua saúde mental.