Homenagens Póstumas: como se despedir de uma pessoa querida?

Na última terça-feira, dia 30, o Brasil ficou órfão da cantora e compositora Beth Carvalho. Mas foi em em ritmo de samba que o corpo de Beth foi levado para a cremação após velório e cortejo no Rio de Janeiro. Pouco convencional? Fazer uma homenagem póstuma a uma pessoa querida pode ser um verdadeiro desafio, afinal, misturam-se sentimentos de dor, perda e apreço pelo seu legado. É sobre este assunto que vamos conversar nesta quinta-feira com a comentarista Adriana Muller. Você já imaginou como uma pessoa querida sua gostaria de ser lembrada na hora de sua despedida? Mesmo na hora da despedida recorda-se das afinidades e memórias do ente querido é fundamental para se realizar uma homenagem saudável. Confira!