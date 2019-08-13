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CBN e a Família

Histórias e legado: CBN e a Família completa 10 anos

É neste clima que, nesta terça-feira (13), a comentarista Adriana Muller compartilha junto aos ouvintes as histórias ao longo dessa década. E, você, se lembra da sua vida em 2009? Nesses 10 anos o que mudou em sua vida?

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 20:04

Publicado em 

13 ago 2019 às 20:04
Há 10 anos, em agosto de 2009, o CBN e a Família entrava no ar junto à comentarista Adriana Muller. De lá para cá os tempos, é claro, mudaram: as formas de se comunicar evoluíram, os temas avançaram e novas discussões sociais vieram à tona. Entretanto, algumas coisas não mudaram. Entre elas a participação dos ouvintes com relação a temas que mexem com o nosso cotidiano.
E é neste clima, que nesta terça-feira (13), Adriana compartilha junto aos ouvintes as histórias ao longo dessa década. E, você, se lembra da sua vida em 2009? Nesses 10 anos o que mudou em sua vida? Na história, 2009 foi o ano marcado pelo avanço da gripe suína, a queda do voo 447 da Air France e o apagão que atingiu 18 Estados. Foi também o ano da morte de Michael Jackson. Confira!
 
CBN e a Família - 13-08-19.mp3

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