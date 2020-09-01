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Gostar de ficar sozinho: é ser antissocial ou é apenas uma opção?

Fique atento ao que a comentarista Adriana Müller fala sobre o tema

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:58

Publicado em 

01 set 2020 às 16:58
O medo da solidão Crédito: Artem Kovalev/ Unsplash
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida aos ouvintes a refletirem sobre o hábito de ficar sozinho. Antes da pandemia do novo coronavírus, causava uma certeza estranheza ver um pessoa que adora uma badalação passar por uma fase mais tranquila e preferir ficar em casa, por exemplo. Você já passou por essa fase? Nesse contexto, Adriana quer saber: em quais momentos você gosta de ficar sozinho? Trata-se de uma fase em nossa vida, momento de escolha ou sinal de que algo pode está mudando em nosso comportamento?
A comentarista explica: muitas vezes estar sozinho é algo bem-vindo e é comum em algumas fases da vida. "Ficar 'patologizando' todos sentimentos é um problema. A gente que mostrar que todo mundo, em algum momento da vida, quer ficar só. E tudo bem! A pandemia, de algum modo, pode está influenciado na maneira das pessoas enxergarem sua relação junto ao próximo e, certamente, fica um legado de como, principalmente, a gente lida com nós mesmos. Não há problema em ficar só", explica. Confira a análise completa:
CBN e a Família - 01-09-20
 

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