Gostar de ficar sozinho: é ser antissocial ou é apenas uma opção?

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida aos ouvintes a refletirem sobre o hábito de ficar sozinho. Antes da pandemia do novo coronavírus, causava uma certeza estranheza ver um pessoa que adora uma badalação passar por uma fase mais tranquila e preferir ficar em casa, por exemplo. Você já passou por essa fase? Nesse contexto, Adriana quer saber: em quais momentos você gosta de ficar sozinho? Trata-se de uma fase em nossa vida, momento de escolha ou sinal de que algo pode está mudando em nosso comportamento?