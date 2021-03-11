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"Ghosting": a maneira cruel de acabar com relacionamentos

Ouça a análise de Adriana Müller

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:51

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:51
O assunto é "ghosting" Crédito: Anete Lusina/Pexels
O termo "ghosting" pode parecer até pouco comum, mas a situação que o envolve pode ser familiar para muitos: você conhece alguém, troca números de telefone, vai a vários encontros, começa um relacionamento e tudo parece ir muito bem quando, de repente... silêncio. Ocorre um término repentino de um relacionamento, sem deixar justificativas! Já passou por essa situação? Este é o tema de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. A comentarista indagou: "você já se relacionou com alguém que sumiu sem avisar? Desapareceu do nada? Virou 'fantasma'? Pois é isso tem nome: 'ghosting' e tem assombrado algumas pessoas", explica. Ouça a análise completa:

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