Frases que transmitem as sabedorias de família entre gerações

Em meio ao isolamento social a que a população encontra-se submetida por conta do novo coronavírus, que tal aproveitar essa oportunidade dentro de casa pra recordar aquelas "sabedorias" que marcam gerações? São aquelas expressões que guardamos desde a época dos nossos avós e pais como, por exemplo, "você não é todo mundo, não é mesmo?". Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller lembra uma mensagem enviada no quadro anterior pelo ouvinte Wagner que destacou uma frase sempre repetida por sua mãe.