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CBN E A FAMÍLIA

Frases que transmitem as sabedorias de família entre gerações

Herança de família: as sabedorias que marcam gerações

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:43

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:43
Família Crédito: Pixabay
 
Em meio ao isolamento social a que a população encontra-se submetida por conta do novo coronavírus, que tal aproveitar essa oportunidade dentro de casa pra recordar aquelas "sabedorias" que marcam gerações? São aquelas expressões que guardamos desde a época dos nossos avós e pais como, por exemplo, "você não é todo mundo, não é mesmo?". Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller lembra uma mensagem enviada no quadro anterior pelo ouvinte Wagner que destacou uma frase sempre repetida por sua mãe.
"Essas 'sabedorias' populares - que aprendemos com nossos familiares (pais, avós, tios) - em frases ou ditos populares se mostram, atualmente, muito fortes e providenciais", explica a comentarista. "Já que não é possível a aproximação física, trata-se de uma maneira de manter um elo com quem gostamos", enfatiza.
Ouça o quadro completo:
CBN E A FAMÍLIA - 07-04-20

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