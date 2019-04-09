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CBN e a Família

Fotos postadas sem autorização gera polêmica entre pais e filhos

A comentarista Adriana Muller traz detalhes de uma discussão que vai envolver pais e seus filhos. Você já imaginou que seu filho, por algum motivo, talvez, não goste da foto que você postou dele em sua rede social?

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:29

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:29
Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz detalhes de uma discussão que vai envolver pais e seus filhos. Você já imaginou que seu filho, por algum motivo, talvez, não goste da foto que você postou dele em sua rede social? Caso raro? Não! Recentemente a atriz Gwyneth Paltrow levou um puxão de orelha público da filha de 14 anos dela, a jovem Apple Martin, também filha do cantor Chris Martin. A bronca dada pela adolescente consta no espaço de comentários de uma selfie compartilhada pela mãe dela no Instagram. Ela escreveu no espaço de comentários: “Mamãe, já conversamos sobre isso. Não poste nada sem o meu consentimento”. Se identificou com o ocorrido? É sobre isso que a comentarista Adriana Muller conversa no CBN Cotidiano.
CBN e a Família - 09-04-19.mp3

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