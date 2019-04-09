Fotos postadas sem autorização gera polêmica entre pais e filhos

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz detalhes de uma discussão que vai envolver pais e seus filhos. Você já imaginou que seu filho, por algum motivo, talvez, não goste da foto que você postou dele em sua rede social? Caso raro? Não! Recentemente a atriz Gwyneth Paltrow levou um puxão de orelha público da filha de 14 anos dela, a jovem Apple Martin, também filha do cantor Chris Martin. A bronca dada pela adolescente consta no espaço de comentários de uma selfie compartilhada pela mãe dela no Instagram. Ela escreveu no espaço de comentários: “Mamãe, já conversamos sobre isso. Não poste nada sem o meu consentimento”. Se identificou com o ocorrido? É sobre isso que a comentarista Adriana Muller conversa no CBN Cotidiano.