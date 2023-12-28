Fim de ano: por que muitas pessoas apostam em tradições na virada?

Nesta edição de CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller analisa o que faz as pessoas apostarem em tradições na virada de ano. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 28-12-23
Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 17:32
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