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CBN e a Família

Ficar sozinho é um problema? O preconceito e julgamento social por estar só!

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 17:53

Publicado em 

10 abr 2025 às 17:53
Solidão
Solidão Crédito: Shutterstock
Psicólogos da Universidade de Michigan argumentam em estudo recém-publicado que crenças sociais sobre a solidão, perpetuadas pela mídia, podem acabar exacerbando o sentimento negativo de estar só. Além disso, o senso comum sobre a solidão acaba confundindo estar sozinho com se sentir solitário. O estudo foi publicado em fevereiro na revista científica Nature Communications. As informações são da "BBC". Nesta edição de CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Afinal, ficar sozinho é um problema? O estar "só" traz preconceito e julgamento social? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 10-04-25

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