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"Ficar em casa" ou "dar uma voltinha": decisão polariza as relações

Ouça a análise de Adriana Müller nesta quinta-feira (08)

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:51

Publicado em 

08 out 2020 às 15:51
Como fica seu comportamento na rua? Crédito: Amarildo
Uma decisão que gera bastante atrito, seja na família ou entre amigos, é: afinal, já é possível dar um "rolê" e se reencontrar, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus? Estamos diante da dualidade entre "ficar em casa" ou "dar uma voltinha"? O tema é merecedor da análise da Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. "É claro que a vida não se resume apenas a duas escolhas e não podemos julgar as outras pessoas pelo comportamento que nós julgamos como o 'certo'. As pessoas sabem das suas necessidades e onde o 'calo aperta', como dizem", aponta. A comentarista sinaliza, por exemplo, que a pandemia tem conseguido mostrar, inclusive, qual é o verdadeiro grau de identificação das pessoas junto aos seus amigos e também sobre a própria família. E você, está em qual grupo? Ouça a análise completa!
CBN e a Família - 08-10-20

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