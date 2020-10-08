"Ficar em casa" ou "dar uma voltinha": decisão polariza as relações

Uma decisão que gera bastante atrito, seja na família ou entre amigos, é: afinal, já é possível dar um "rolê" e se reencontrar, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus? Estamos diante da dualidade entre "ficar em casa" ou "dar uma voltinha"? O tema é merecedor da análise da Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. "É claro que a vida não se resume apenas a duas escolhas e não podemos julgar as outras pessoas pelo comportamento que nós julgamos como o 'certo'. As pessoas sabem das suas necessidades e onde o 'calo aperta', como dizem", aponta. A comentarista sinaliza, por exemplo, que a pandemia tem conseguido mostrar, inclusive, qual é o verdadeiro grau de identificação das pessoas junto aos seus amigos e também sobre a própria família. E você, está em qual grupo? Ouça a análise completa!