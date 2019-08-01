Felicidade em pequenas atitudes: afinal, o que te deixa feliz?

Felicidade, para muitas pessoas, pode ser algo a ser alcançado apenas num futuro - quando se pode conseguir o tão sonhado emprego ou alcançada uma realização pessoal, por exemplo. Mas nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller nos propõe a seguinte reflexão: o que te deixa feliz? É um convite aos ouvintes refletirem sobre as situações mais prosaicas do dia a dia, como almoçar junto aos filhos ou dar boas risadas numa mesa de bar junto aos amigos. Confira!