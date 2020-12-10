Família é tudo igual? Os tipos de parentes que "todo mundo" tem

Você já deve ter ouvido o ditado popular "família é tudo igual, só muda o endereço" - seja em uma perspectiva boa ou ruim. Mas será que, realmente, existem perfis de parentes que são similares a qualquer unidade familiar, independente de região, classe social e afins? Este é o assunto desta edição do CBN e a Família. Adriana Müller elenca três tipos: o parente "salvador da pátria", o "divertido e bem humorado" e o "dramático". Que perfis são esses? A comentarista explica: