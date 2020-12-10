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SÓ MUDA O ENDEREÇO

Família é tudo igual? Os tipos de parentes que "todo mundo" tem

Ouça o CBN e a Família desta quinta (10), com a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:43

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:43
O assunto é família! Crédito: Lisa Fotios/Pexels
Você já deve ter ouvido o ditado popular "família é tudo igual, só muda o endereço" - seja em uma perspectiva boa ou ruim. Mas será que, realmente, existem perfis de parentes que são similares a qualquer unidade familiar, independente de região, classe social e afins? Este é o assunto desta edição do CBN e a Família. Adriana Müller elenca três tipos: o parente "salvador da pátria", o "divertido e bem humorado" e o "dramático". Que perfis são esses? A comentarista explica:
CBN e a Familia - 10-12-20
Adriana lembra que nesse tipo de observação o importante é estar atento que isso é como um rótulo que temos no grupo. E não devemos é ficar presos à essa rotulagem, pois ela não vai nos definir e nem nosso comportamento. 

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