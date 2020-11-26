Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

no esporte, nas artes...

Falar da escolha do seu ídolo destaca valores da vida. Qual é o seu?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 16:11

Publicado em 

26 nov 2020 às 16:11
Adriana Müller fala sobre os ídolos pessoais Crédito: Wendy Wei/Pexels
Sejam eles do universo do esporte, da música, cinema ou televisão, o fato é que boa parte das pessoas, em algum momento da vida, teve aquele relação de muita admiração e carinho por determinada pessoa, que passou a ser considerada o seu grande ídolo. E, sobretudo, no período da infância e juventude, durante a construção da personalidade, esse comportamento de "fã-ídolo" passa a ganhar fôlego.
Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propôs a reflexãos: quem era - ou ainda é - seu ídolo? E você, pai ou mãe, sabe quem seus filhos admiram, por exemplo? Para muitos, o ídolo também está ali, dentro de casa mesmo, dividindo espaço no sofá. "Por isso que a gente também sempre observa alguém que adora destacar que seu verdadeiro ídolo são o pai ou a mãe. Admiração e cumplicidade", explica a comentarista. Ouça:
CBN e a Família - 26-11-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados