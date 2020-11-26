Falar da escolha do seu ídolo destaca valores da vida. Qual é o seu?

Sejam eles do universo do esporte, da música, cinema ou televisão, o fato é que boa parte das pessoas, em algum momento da vida, teve aquele relação de muita admiração e carinho por determinada pessoa, que passou a ser considerada o seu grande ídolo. E, sobretudo, no período da infância e juventude, durante a construção da personalidade, esse comportamento de "fã-ídolo" passa a ganhar fôlego.

Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propôs a reflexãos: quem era - ou ainda é - seu ídolo? E você, pai ou mãe, sabe quem seus filhos admiram, por exemplo? Para muitos, o ídolo também está ali, dentro de casa mesmo, dividindo espaço no sofá. "Por isso que a gente também sempre observa alguém que adora destacar que seu verdadeiro ídolo são o pai ou a mãe. Admiração e cumplicidade", explica a comentarista. Ouça: