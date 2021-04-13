Existe família perfeita? Saiba como discutir assunto com crianças

O tema do CBN e a Família foi motivado pela dúvida do ouvinte José Carlos. Na última semana ele encaminhou a seguinte mensagem: "Minha filha de cinco anos disse para mãe, minha esposa, que quando crescer quer ter uma família 'perfeita' como a nossa. Essa visão dela pode ser um perigo? Ou é normal?". Pensando na dúvida, Adriana Müller convida à reflexão: o que vem a ser o ideal dessa família "perfeita" na cabeça das crianças?