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DÚVIDA DE OUVINTE

Existe família perfeita? Saiba como discutir assunto com crianças

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:58

Publicado em 

13 abr 2021 às 14:58
O assunto é família! Crédito: Emma Bauso/Pexels
O tema do CBN e a Família foi motivado pela dúvida do ouvinte José Carlos. Na última semana ele encaminhou a seguinte mensagem: "Minha filha de cinco anos disse para mãe, minha esposa, que quando crescer quer ter uma família 'perfeita' como a nossa. Essa visão dela pode ser um perigo? Ou é normal?". Pensando na dúvida, Adriana Müller convida à reflexão: o que vem a ser o ideal dessa família "perfeita" na cabeça das crianças?
CBN e a Família - 13-04-21
Como discutir o assunto com os pequenos? "Não há família ideal, mas um ideal de família", explica. Ouça!

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