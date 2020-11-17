"Ex é ex, passado é passado": como esquecer o antigo relacionamento?

Nesta edição do CBN e a Família, o tema é pedido do ouvinte! Afinal, como posso, esquecer daquele ou daquela ex, cujas lembranças do nosso relacionamento ainda estão ainda de maneira tão forte? Desafio ou uma mera "ilusão"? Com a palavra, Adriana Müller: "Falar de fim de relacionamento, claro, nunca é tarefa fácil. Até porque temos uma série de sentimentos envolvidos. A história de vida daquele casal. Mas a gente pode pensar, sim, em ferramentas para tentar ir neutralizando esse sentimento ao longo de um tempo". Quer saber quais são? Ouça: