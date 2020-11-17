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CBN E A FAMÍLIA

"Ex é ex, passado é passado": como esquecer o antigo relacionamento?

Ouça as dicas da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:41

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:41
Como esquecer um antigo relacionamento é assunto de Adriana Müller, no CBN e a Família Crédito: Burak Kostak/Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, o tema é pedido do ouvinte! Afinal, como posso, esquecer daquele ou daquela ex, cujas lembranças do nosso relacionamento ainda estão ainda de maneira tão forte? Desafio ou uma mera "ilusão"? Com a palavra, Adriana Müller: "Falar de fim de relacionamento, claro, nunca é tarefa fácil. Até porque temos uma série de sentimentos envolvidos. A história de vida daquele casal. Mas a gente pode pensar, sim, em ferramentas para tentar ir neutralizando esse sentimento ao longo de um tempo". Quer saber quais são? Ouça:
CBN e a Família - 17-11-20
Adriana elenca pontos que devemos nos ater para não ficar preso nessas lembranças. "É momento de ser forte. Seguir em frente e não ficar esperando contatos, como ligação ou retorno de mensagens". E complementa. "Devemos lembrar outros momentos difíceis que vivemos e tudo foi superado; a confiança em nós mesmos não deve ser esquecida; e se redescubra, fique feliz", analisa.  

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