Estudo diz que temos, no máximo, cinco amigos verdadeiros na vida

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma reflexão sobre os vínculos de amizade ao longo de uma vida. Você já ouviu aquela expressão de que amigos "verdadeiros" cabem na palma de uma mão? Um estudo internacional do psicólogo Robin Dunbar, de Oxford, conclui que os humanos têm a capacidade de manter uma média de cinco amizades íntimas. “São os amigos mais próximos, mas esse número também pode incluir parentes de quem nos sentimos muito próximos. Pode até haver a circunstância em que essas cinco pessoas sejam todas da família”, explicou o pesquisador ao "El País". E, você, consegue se lembrar de cinco grandes amigos em sua vida? Ouça a análise completa: