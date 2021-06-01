Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Quantos você tem?

Estudo diz que temos, no máximo, cinco amigos verdadeiros na vida

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:25

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:25
Amizade, amigos, relacionamento
Adriana Müller fala sobre amizade verdadeira Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma reflexão sobre os vínculos de amizade ao longo de uma vida. Você já ouviu aquela expressão de que amigos "verdadeiros" cabem na palma de uma mão? Um estudo internacional do psicólogo Robin Dunbar, de Oxford, conclui que os humanos têm a capacidade de manter uma média de cinco amizades íntimas. “São os amigos mais próximos, mas esse número também pode incluir parentes de quem nos sentimos muito próximos. Pode até haver a circunstância em que essas cinco pessoas sejam todas da família”, explicou o pesquisador ao "El País". E, você, consegue se lembrar de cinco grandes amigos em sua vida? Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 01/06/2021

Veja Também

Primeira impressão não pode ser motivo para estigmatizar alguém

Chorar faz bem e é necessário para a saúde mental, explica psicóloga

O que mantém um casal junto após crises? Lições ajudam a entender

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados