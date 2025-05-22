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CBN e a Família

Entenda o que é e os impactos da "Síndrome de Borderline"

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 17:43

Publicado em 

22 mai 2025 às 17:43
Borderline: entenda quais são as causas e como tratar esse transtorno mental
Borderline: entenda quais são as causas e como tratar esse transtorno mental Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o tema da "Síndrome de Borderline". Mudanças frequentes de humor, impulsividade e instabilidade nas emoções e nos relacionamentos estão entre as características do Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). A pessoa com esse diagnóstico geralmente apresenta hipersensibilidade em suas relações e um medo intenso de abandono. As informações são do Hospital Albert Einstein. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 22-05-25

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