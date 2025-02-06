Entenda o que é e os impactos da "Síndrome de abstinência" por aparelhos eletrônicos

A Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas, já está em vigor. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas, que gera grande preocupação a especialistas e à população em geral, devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Pegando como gancho a discussão, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller analisa os impactos do uso do celular entre crianças e adolescentes e as consequências da chamada "Síndrome de abstinência". Ouça a conversa completa!