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CBN e a Família

Entenda o que é e os impactos da "Síndrome de abstinência" por aparelhos eletrônicos

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 17:48

Publicado em 

06 fev 2025 às 17:48
Vício de telefone
Vício de telefone Crédito: Pexels
A Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas, já está em vigor. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas, que gera grande preocupação a especialistas e à população em geral, devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Pegando como gancho a discussão, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller analisa os impactos do uso do celular entre crianças e adolescentes e as consequências da chamada "Síndrome de abstinência". Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 06-02-25

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